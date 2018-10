PrimiciasYa.com se contactó con la cronista de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, quien explicó: "La boda será en noviembre del año que viene, no elegimos fecha puntual pero sí ese mes porque ya empieza hacer más calorcito. Si bien parece que falta un montón, un año, casarse es caro y requiere mucha organización. Por eso lo decidimos con un año de anticipación".

"Estamos juntos hace un montón y más de una vez lo habíamos pensado el casamiento pero nos gusta viajar y siempre viajábamos. La verdad que tenemos ganar de hacer una fiesta con amigos y la familia", añadió Maite.