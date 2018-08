Maite Lanata tras su fuerte escena: "Llegamos a casa y mi mamá se puso medio a llorar y yo también"

"Entonces tuvimos que ir, me cortaron el pelo, e íbamos a hacerla ese mismo día, pero al final el corte tardó bastante tiempo, entonces la hicimos otro día y el plano del pelo corto. Ese día terminamos, y después querían un plano de cómo iba el pelo cayendo, entonces hicimos otro día el plano del pelo cayendo, así que fue una escena de tres días", agregó.

"A mí ya desde el principio me llamaba la atención la escena que decía que lloraba, y yo decía por qué lloraría si estaría contento por cortarse el pelo. Después pensando un poco y hablando también con la fundación, nos contaron que era un momento muy importante para muchos, sobre todo porque hay muchos chicos que por ahí se dejan el pelo largo por una presión de los papás", aclaró Maite.





"Ella también se puso triste. Es más, terminó la escena, llegamos a casa y mi mamá se puso medio a llorar y yo también lagrimeé un poco, hicimos otra escena en mi casa, así que cuatro veces hice la escena", se sinceró.





"Al principio cuando empezó la tira me dijeron que quizás, al ser un chico trans, por ahí se cortaba el pelo. Y yo re animada, re animada, y el día que llegó estaba re cag..., estaba nerviosísima. Yo siempre quise cortarme el pelo por un personaje, porque sin el ánimo de un personaje no me lo cortaría ni en pedo. Entonces, me incentivó eso de que sea un personaje y que amerita cortarse el pelo, estuvo bueno. Siempre tuve el pelo largo y nunca me lo corté, sólo las puntas", confesó.