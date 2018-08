Maite Lanata: "Siempre quise cambiarme el look para un personaje y el de Juani lo ameritaba"

Maité Lanata, la actriz que encarna a Juani, un chico trans en "100 días para enamorarse" que se emite por Telefe, atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos y la próxima semana estrenará un protagónico en el cine. , la actriz que encarna a, un chico trans enque se emite por, atraviesa uno de sus mejores momentos artísticos y la próxima semana estrenará un protagónico en el cine.





Con apenas 18 años, Maite es una promesa para la televisión argentina. Su debut en la pantalla fue interpretando a Alma Bilbao, la hija autista de los personajes de Pablo Echarri y Leticia Brédice en "El elegido".





Actualmente se la ve en la pantalla chica como Juani, un joven trans. Sin lugar a duda, su personaje tuvo mucha repercusión y es uno de los temas que más se comentan en las redes: "Estoy muy contenta por estar representando un personaje que principalmente es una necesidad social, creo que la sociedad lo necesitaba. Sobre todos los chicos trans que puedan visualizar en la tele un papel así, se empoderaron también por esto y muchas personas que desconocían del tema y que empiezan a conocer, me parece que por ese lado está muy interesante".





Su compromiso con el personaje es tal, que se animó a cortarse su larga cabellera en la ficción: "Fue lo que más me costó hacer, siempre lo tuve muy largo. Llegue a tener el pelo hasta la cola. Y haberme hecho un corte así fue un cambio bastante grande en mi vida. Siempre quise cambiarme el look para un personaje y este lo ameritaba mucho. Fue un esfuerzo bastante grande. Su compromiso con el personaje es tal, que se animó a cortarse su larga cabellera en la pantalla", dijo.





"Yanka y el espíritu del volcán", que se estrena el próximo 6 de septiembre y que está dirigida por Iván Abello, y que también cuenta con las actuaciones de Ezequiel Volpe, Juan Palomino, Enrique Dumont, Aymará Rovera, Beatriz Pichimalen, Gastón Pauls, Laura Azcurra y Hugo Arana, señaló: "Esta propuesta me llegó en 2013, la filmamos en 2014. Yo tenía 13 años y ahora tengo 18. Al haber pasado tanto tiempo, hay cosas que no me acuerdo muy bien. Fue una experiencia muy linda, la filmamos en Caviahue, Neuquén, y allá es un pueblo muy chico con pocos habitantes donde no hay cine. Fue todo una novedad y también algo increíble por esos maravillosos paisajes". Con respecto a la película,, que se estrena el próximo 6 de septiembre y que está dirigida por, y que también cuenta con las actuaciones de, señaló:





Y luego contó: "Esperamos el estreno de esta peli con mucha ansiedad y por ahí ahora soy media autocritica cuando miro mi actuación, hay cosas que no recordaba y escenas emocionales que las hubiese preparado y sentido de otras formas actualmente. Pero en general la película lo que tiene de innovador son los efectos especiales, en Argentina así con tantos efectos muy bien hechos no hay. Es un laburo muy difícil de hacer".





Por otro lado, se refirió a la nominación a los premios ACE por su trabajo en "Jazmín de invierno" donde compite con Laurita Fernández: "No me esperaba estar nominada. Estar ese ese rubro me parece increíble. Me pone muy contenta porque al ser mi primera experiencia en teatro, fue un esfuerzo muy grande. Eso me ayudó mucho a estudiar en la Universidad".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino