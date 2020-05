Maite Lanata reveló su "drama sexual" en plena cuarentena: "Me parece que..."

Al igual que varios famosos, Maite Lanata habló de su cuarentena y reveló su dramático momento sexual de una manera muy divertido.

En una entrevista, la actriz realizó una inesperada confesión sobre cuando sale a la calle y se refirió al sexo virtual: “Lo que hablaba la otra vez con mi mamá es que yo cuando estoy en la calle miro mucho las caras de los demás. Miro si el chico es lindo o no. Ahora no los puedo ver, entonces me parece que todos están buenos, encima con la necesidad que tengo”, comenzó diciendo en una nota con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

“No me puedo dar cuenta si está bueno o no. Va a ser muy raro ver después las caras de las personas. Me da un poco de miedo”, agregó entre risas la protagonista del film, “La Corazonada”, la película que llega a Netflix el 28 de mayo de 2020.

“No me han llegado comentarios de que mis amigos ponen en práctica el sexo virtual, si visitan muchas páginas porno, eso sí. Tengo amigos que van recomendando videos”, señaló Maite sobre sus amistades.

Por último, afirmó: “Ver porno si vivís con tu familia es un tema. Si tenés una habitación bastante separada mejor o si tus papás están teniendo la posibilidad de trabajar, aprovechá esos momentos para ver”.

