Magui Bravi: "No me quiero ir del país, lo que escribí lo hice con bronca"

Tras conocerse el robo a Nancy Pazos en Punta del Este, Magui Bravi contó el fin de semana en Twitter que un grupo de ladrones entraron a su casa en Buenos Aires y le robaron todo, además de destrozar el lugar.

Indignada y dolida, la bailarina, actriz y conductora contó: "Me robaron todo en mi casa de Buenos Aires, me rompieron todo. Con lo que me costó cada cosa".

"Uno se mata laburando para esto. Para tener miedo y no querer vivir mas en ese lugar. Ni en este país", concluyó la actriz notablemente triste por la situación, que se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada con Mi vecina favorita y Fuerza Bruta.

Embed Me robaron todo en mi casa de buenos aires , me rompieron todo. Con lo que me costo cada cosa . Uno se mata laburando para esto. Para tener miedo y no querer vivir mas en ese lugar. Ni en este pais. — Magui Bravi ▲ (@magdalenabravi) 6 de enero de 2018





En diálogo con PrimiciasYa.com, Magui señaló: "Viví un momento muy triste. Me enteré unos minutos antes de hacer función y fue bastante traumático. Entraron a mi casa de Buenos Aires y se llevaron muchas cosas y todo lo que sé lo fui viendo por fotos que me mando mi novio o mi papá. Fue un fin de semana terrible porque la puerta quedó destrozada y por suerte mi papá estuvo en todo momento, llevó a un herrero para que la cierra y la policía esta aun ahí porque hicimos la denuncia ya que robaron en todo mi piso. La puerta de abajo no estaba forzada y estamos investigando cómo entraron, aun no pude ver las cámaras de seguridad porque al haber una denuncia las tiene la persona que está investigando. Yo sigo en Mar del Plata, aún no pude viajar a Buenos Aires. De todo lo que perdí me duele las cosas que eran del lado afectivo y que no son reemplazables ya que eran de mis abuelos y de mi mamá".

Y luego remarcó: "La lección que aprendí es que no hay que pegarse a nada material, eso va y viene. Lo bueno es que estoy sana y que puedo trabajar. Por suerte tengo mucho trabajo este verano. Y en cuanto al tuit que puse, es algo que escribí con mucha bronca y no pienso así. Yo no me quiero ir del país, amo mi país y amo todo lo que me dio ya que cumplió todos mis sueños".

Embed El teatro te sana ... así recién "mi vecina favorita " mdq martes a dom 21 y 23 hs pic.twitter.com/LVAxGEX8ut — Magui Bravi ▲ (@magdalenabravi) 8 de enero de 2018