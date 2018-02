Magui Bravi después del robo en su casa: "Me da miedo volver"

Este sábado, Magui Bravi reveló a través de su cuenta de Twitter que su domicilio, en Buenos Aires, fue totalmente saqueado por malvivientes que no sólo se dedicaron a robar los bienes de la talentosa bailarina, sino que, además, destrozaron gran parte del mobiliario.

Este lunes, aún conmocionada por lo sucedido, la bailarina dialogó para Todas las tardes, se refirió al incidente. "Entraron a mi casa de Buenos Aires y me robaron todo, me rompieron cosas. Ahora están mi viejo y mi novio encargándose de todo. A medida que va pasando el tiempo y lo cuento suena menos traumático pero imaginate no estar allá y no saber cómo hacer con la puerta que anoche estaba destrozada...", arrancó a contar la talentosa bailarina.

Y agregó: "Me da miedo volver a mi casa y termino pensando en lo que pensamos todos cuando te pasa algo así: 'Qué bueno que no estaba ahí y no me pasó nada'. Mi novio estaba yendo. Quizás, si llegaba 15 minutos antes, le pegaban. La casa estaba sola", dijo.

"Me faltan muchas cosas que tenían un valor afectivo fuerte y no las voy a poder reponer: eran mías y de mi mamá. Eso es lo que más duele. Pero mientras más pase el tiempo... Yo estoy sana y estoy bien, lo material va y viene. No soy lo que tengo, soy lo que hago", indicó luego.

Recordemos que el pasado sábado, al enterarse de que le habían desvalijado la casa Magui, quien en el momento de lo sucedido se encontraba en Mar del Plata donde realiza la obra "Mi vecina favorita", tuiteó con indignación, el siguiente mensaje.: "Me robaron todo en mi casa de Buenos Aires, me rompieron todo. Con lo que me costó cada cosa. Uno se mata laburando para esto. Para tener miedo y no querer vivir más en ese lugar. Ni en este país".

