El 7 de junio desembarca en Palermo con la obra "Sex" de José María Muscari. Junto al grupo de actrices importantes como Gloria Carrá, Milita Bora y Diego Ramos, Magui Bravi la juega en un personaje que va a dar que hablar y que tendrá una constante interacción con el público.





¿Se viene el debut de Sex?

Cuenta regresiva. Faltan 2 semanas para el estreno, estrenamos el 7 de junio en Gorrite y Juan B. Justo, Art Center.





¿Por qué aceptaste esta propuestas?

Porque es Muscari y porque es una propuesta que juega mucho con los límites. Me pareció muy buena la propuesta escénica, donde no hay butacas, hay un escenario principal y muchos recovecos que la gente va a poder recorrer. Es algo que se está usando mucho afuera. Me pareció que estaba bueno como diferencia no solo para la gente sino que para mí también. Es la primera vez que voy a tener a la gente tan cerca y voy a poder interactuar. Ya hice algo así con Fuerza Bruta pero nunca interactuando uno a uno. Es un gran desafío.





¿Te tocan escenas jugadas?

Tengo jugadas pero ninguna que no haya hecho en otra obra. Hice un drama donde tenía escena con muy poca roma y escenas fuertes. Pero creo que el espectáculo en general es algo visualmente fuerte. Más allá de las escenas jugadas vas a ver cosas que no te esperás.

¿Te animás a un desnudo total?

No, no. No van a ver eso. Así que no te puedo prometer algo que no va a pasar. Van a ver poca ropa, obviamente, por algo se llama así y apunta a esa temática. De mi parte no, pero hay gente que sí, no quiero pinchar todos los globos pero es probable que se vean.





Está ambientado como si fuese un bar...

Es un bar, habitaciones, un baño, el lugar funciona como escenografía. Para nosotros todo es para explorar y meter a la gente en donde no se imaginan que van a entrar. Ese va a ser el gran desafío: salir del espacio principal del escenario para ver otros lugar donde pasan cosas íntimas. Al principio se van a cuidar y después van a explorar. Las escenas más fuertes pasan en los lugares más ocultos.

¿Qué es lo más jugado que hiciste sexualmente?

Me gusta que quede en la fantasía, no me interesa contar mi intimidad.





¿Y cuál sería tu fantasía?

Es lo mismo, me parece que está bueno tener una mística, si uno cuenta todo se pierde lo que el otro se puede imaginar. Es parte de la mística que uno tiene y de cuidar la privacidad.





¿Te hicieron propuestas sorprendentes?

No, la verdad que no, soy muy noviera, tengo una vida muy clásica. Cosas jugadas puede ser que me plantearon, ha pasado.