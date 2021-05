Magui Aicega reveló el insólito apodo que le pusieron sus amigas

La ex jugadora de hockey estuvo en el ciclo que anima Jey Mammon y contó el apodo que le pusieron por su dedicación al entrenamiento.

Magui Aicega estuvo como invitada el jueves a "Los Mammones", América, y reveló el insólito apodo que le pusieron sus amigas por su dedicación al entrenamiento.

Además, recordó sus primeros trabajos antes de dedicarse al hockey con apenas 14 años: "Fui promotora de una marca de autos cuando era chica y era muy temprano la promoción. En un momento pasaban los calentitos, estaban todos comiendo y pasó uno y quise agarrar y me dijo mi jefe: no podés comer", comenzó.

"Después cuando pasó la moza agarré algunos, los guardé y me fui al baño. Cualquier changuita que había la hacía", amplió Magui.

"Para mis amigas soy la gorda, cariñosamente", comentó sobre el apodo que le pusieron sus amistades.

Y ante la consulta de Jey Mammon sobre otro apodo que tenía, contestó: "¿Manusovich? Sí, me dicen Manusa, con quién habrán hablado...", contestó entre risas.

Y amplió sobre su particular apodo: "Me dicen Manusa, entrené toda mi vida, es parte de uno, no solamente estético. Siempre entrené mucho. Soy nutricionista y hace unos años vegetariana. Ahora estoy con el periodismo".

