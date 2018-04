"Mago sin dientes", se encontró cara a cara con el Roma, Italia. Pablo Cabaleiro , conocido como el, se encontró cara a cara con el Papa Francisco en

El mediático, de vacaciones por Europa, se mostró muy conmovido por ese encuentro en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com.





"Me tiemblan las piernas, los brazos... Realmente fue muy fuerte y emocionante estar ahí. Estaba al lado del altar y cuando sale y saluda y te mira a los ojos ahí la emoción que sentís es muy fuerte porque es la mayor autoridad eclesiástica que te está dando esa bendición", comentó Cabaleiro.

"Me habrá visto en su momento cuando estuvo en Buenos Aires ya que fue mi momento de quizás mayor mediatez cuando había empezado el Mago sin dientes", añadió.





Y contó lo que le dijo el sumo pontífice: "Apenas me ve, sonríe y me mira y me dice: te has venido de mago. Cuando me dijo eso, le agarré las dos manos. Esas bendiciones para mí fueron muy fuertes. Me miró la galera, la tocó y me la bendijo".