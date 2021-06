Magalí Mora: "Tengo miedo del día que le tenga que explicar a mi hija del padre"

Magalí Mora estuvo invitada al primer programa de "El club de las divorciadas", El Trece, y esa vez contó que está embarazada, pero su ex pareja no quiere hacerse cargo del bebé.

"Se están enterando ahora de mi embarazo. No estoy sola, porque estoy con mi familia, gracias a Dios: mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis amigos... estoy acompañada", detalló la modelo en el ciclo que conduce Laurita Fernández.

La morocha destacó que está atravesando la gestación junto a su familia, pero sin la presencia del papá del bebé, que cuando se enteró de la noticia intentó convencerla para abortar.

"Se vino para mi casa con cuatro tests distintos. Me los hice y todos daban positivo. Entonces ahí me dice: ‘¿Qué es lo que vas a hacer?’. Y en ese momento, no sabía. Yo no estoy en contra del aborto, respeto todas las decisiones. Le dije: ‘No nos precipitemos, me voy a hacer una ecografía porque quizás nos metemos en una situación’. Cuando me la hice, no se veía el embrión. Seguía sin saber qué hacer, pero él me dijo: ‘Pero vos estás loca, ¿Cómo vamos a tener un hijo? Mirá como estamos, como nos llevamos... si lo vas a tener, lo tenés sola’”, relató.

“Me hice otra ecografía, apareció el embrión, escuché los latidos y todo... Y ahí se me desmoronó todo. Y dije: ‘Lo tengo que tener’. Mi papá falleció hace un año y tuve un año muy jodido, me costó mucho su muerte. Y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me lo mandó mi papá”, agregó.

Lo cierto es que el martes, Mora volvió a referirse a la particular situación en la que atraviesa su embarazo: “Vos, que estás a la espera de una niña, y me imaginó que pensás qué vida le querés dar a ella”, le preguntó Laurita a Magalí.

“Sí, tengo muchos miedos: si voy a ser buena madre, el día que le tenga que explicar sobre el padre y un montón de cosas. Pero sé qué, como tuve unos buenos padres…”, dijo la modelo.

“Tengo a mi madre aún, va a estar ayudándome muchísimo y voy a tratar de hacer todo lo posible. Y creo que ya voy a ser una buena madre, desde el momento en que decidí tenerla y luchar por todo lo que estoy luchando día a día”, agregó conmovida.

“Yo creo que Maga se está adelantando demasiado ¿Sabés qué? La ansiedad se define como una persona queriendo ir más rápido que la vida misma. Creo que Maga se está adelantando demasiado ¿Sabés qué? La ansiedad se define como una persona queriendo ir más rápido que la vida misma”, le explicó el especialista Gabriel Cartañá.