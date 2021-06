Magalí Mora contó que está embarazada y que su ex le pidió que abortara

Magalí Mora estuvo invitada en el primer programa de El club de las divorciadas. En el ciclo que conduce Laurita Fernández en El Trece, la ex vedette contó que está embarazada, pero su ex pareja no quiere hacerse cargo del bebé.

Para sorpresa de todos en el estudio, Mora precisó que solo sabían que va a ser mamá algunas personas de su entorno más cercano. "Se están enterando ahora de mi embarazo. No estoy sola, porque estoy con mi familia, gracias a Dios: mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis amigos... estoy acompañada", detalló.

La morocha destacó que está atravesando la gestación junto a su familia, pero sin la presencia del papá del bebé, que cuando se enteró de la noticia intentó convencerla para abortar. "Se vino para mi casa con cuatro tests distintos. Me los hice y todos daban positivo. Entonces ahí me dice: ‘¿Qué es lo que vas a hacer?’. Y en ese momento, no sabía. Yo no estoy en contra del aborto, respeto todas las decisiones. Le dije: ‘No nos precipitemos, me voy a hacer una ecografía porque quizás nos metemos en una situación’. Cuando me la hice, no se veía el embrión. Seguía sin saber qué hacer, pero él me dijo: ‘Pero vos estás loca, ¿Cómo vamos a tener un hijo? Mirá como estamos, como nos llevamos... si lo vas a tener, lo tenés sola’”, relató.

“Me hice otra ecografía, apareció el embrión, escuché los latidos y todo... Y ahí se me desmoronó todo. Y dije: ‘Lo tengo que tener’. Mi papá falleció hace un año y tuve un año muy jodido, me costó mucho su muerte. Y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me lo mandó mi papá”, agregó.

Mora indicó que su ex empezó a insistirle con la idea de abortar. “Me dijo que lo tenga sola, que soy una hija de... Y me empezó a manipular con que si yo lo amaba de verdad, lo tenía que abortar”, sostuvo.

La ex vedette mencionó que intentó buscar la contención de sus suegros, pero la reacción de ellos no fue la que ella esperaba. "Cuando él me dice que lo tenga sola, se va, desaparece por unos días. Entonces, les escribí a mis ex suegros pidiéndoles ayuda. No los quería involucrar en esto, pero necesitaba que hablaran con él, para ayudarlo a entrar en razón", siguió.

"Me clavaron el visto y a las cinco horas me llamó mi ex. Me dijo que había hablado con su familia y que lo hicieron entrar en razón. Que me iba a pasar a buscar para que fuéramos a hablar con ellos. Fui y empezó a hablar el padre de él: ‘Vos tenés que respetar la decisión de nuestro hijo, que él no quiere ser padre’. Me decían que no soy digna de su familia, que no soy la mujer que tiene que tener su hijo”, añadió.

Por último, la invitada remarcó que va a seguir con la gestación y que, pese a todo lo que vivió con su ex, está feliz con su maternidad. "Es lo más lindo que me pudo haber pasado en la vida”, concluyó.