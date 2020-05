La madre de Gustavo Guillén no estaba enterada de la enfermedad de su hijo: "Él se lo ocultó"

Gustavo Guillén murió este jueves, debido a complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica en La Plata. El actor tenía 57 años .

Este viernes, Ángel De Brito dio detalles de los últimos días del galán."Falleció a las siete de la tarde, estaba luchando contra un cáncer de próstata. Le había contado a muy poca gente lo que estaba padeciendo. Tenía dos hijos: uno de 16 y otro de 3 años. Su mamá tiene 87 años y no sabía lo que le estaba pasando a su hijo. Él le ocultó su enfermedad a la mamá porque, al ser una mujer grande, no quería hacerla sufrir. Ayer se enteró de todo y Andrea Taboada habló con las vecinas", señaló el periodista en "LAM".

"La mamá vive sola y cuando llamé a su casa por teléfono fue una situación muy incómoda. Me atendió una vecina que me habló muy poquito y me confirmó la información. Me tuvo que cortar porque la madre de Gustavo recién se acababa de enterar todo", indicó Taboada.

"Él estaba viviendo en La Plata, cerca del Estadio Único. Desde hace un tiempo venía luchando en silencio contra la enfermedad. Luciana, su última exmujer, lo acompañó ayer en la clínica", concluyó Ángel.

