Macarena Rinaldi reveló si está peleada o no con Laurita Fernández

Macarena Rinaldi habló de su relación con Laurita Fernández a raíz de algunas consultas que le hacen sus seguidores vía Instagram.

Laurita fue novia de Federico Hoppe hace varios años y Macarena es la actual pareja del productor de "ShowMatch", El Trece.

En este marco, Rinaldi aclaró cómo es el vínculo que tiene con Fernández y la destacó como bailarina.

“Si vuelve Laurita, ¿no te da miedo por Hoppe?”, le consultó una seguidora de la red social ante el nuevo "Bailando 2020" que se viene.

A lo que la rubia respondió: "Me encanta que baile, es la que más me gustó de todos los tiempos. Y lo que me preguntás, no. La verdad que no”.

Y agregó: "Con Laura no tenemos porqué ordiarnos y las comparaciones entre nosotras son innecesarias y están a destiempo (desubicadas en el momento que estamos atravesando)".

"Somos mujeres, laburadoras y buenas colegas", finalizó Macarena, para dar fin con la polémica instalada hace tiempo.

