Macarena Rinaldi: "Es una fractura de tabique pero estoy bien, no me duele"

Macarena Rinaldi no se quiso perder la gala del " no se quiso perder la gala del " Bailando " del martes por la noche pese a tener una fractura en el tabique. La rubia bailó con un apósito en su nariz.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con la bailarina, quien contó cómo se encuentra de la lesión y afirmó que seguirá bailando en el certamen.





"Estoy bien, tengo una férula en este momento, durante una semana. Es fractura de tabique. Pero estoy bien, no me duele ahora", indicó Maca.





"El golpe fue en un ensayo. Hernán (Piquín) me acompañó en todo momento y los médicos me recomendaron que no lo hiciera, pero que la decisión la tenía yo y como me sentía bien decidí hacerlo", añadió la rubia.





"Eso es todo. Muchísimas gracias por preocuparse. Voy a seguir animándome a bailar porque me sentía bien y porque sé que él (por Piquín) me iba a cuidar como nadie", finalizó.