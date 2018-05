Lionel Yago, con quien salió dos meses. Macarena Pérez publicó en Instagram un fuerte posteo denunciando que sufrió violencia por parte de su ex novio,, con quien salió dos meses.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien explicó sobre este tema: "Esto pasó el viernes a la madrugada, yo ya no estaba en pareja con él pero nos vimos porque teníamos que hablar unas cosas y aparte nos queríamos ver. Estuve dos meses con él en pareja. Hace una semana que nos habíamos separado".

"Gran Hermano 2016" . "Fuimos a comer, después a un pool y después a su casa y estuvimos juntos. En un momento, estaba hablando con Vero, mi amiga, por celular. En un momento dejé el celular arriba de la mesita de luz y fui al baño", añadió la ex





"Después me voy al comedor y él también. Él después vuelve a la pieza antes y cuando vuelvo veo que agarró mi celular y empezamos a discutir. Le pedí que me di el teléfono porque no éramos más novios. Empezó a los empujones, pidiendo que le muestre el teléfono, yo me empecé a defender obvio. Al otro día vino a mi casa a amenazarme. No aguanté los golpes que me había dado, me dolía la cabeza. Llamé al 911, vino la ambulancia y después la policía. Me atendieron en el Hospital Fernández y después radiqué la denuncia en la comisaría de la mujer de Villa Lynch".





Y contó que luego él fue a buscarla: "El domingo a la noche volvió a mi casa a amenazarme para que borre lo que había puesto públicamente y yo le dije que lo iba a dejar. Y el lunes fui a la comisaría de la mujer de Morón. Tengo denuncias hechas por lesiones. Estuve con muchos dolores".





"Me empezó a agredir estando desnuda y quería que me vaya así porque yo no le dejaba ver el teléfono. Le agarró un ataque de locura, yo se lo iba a mostrar pero le pedía que se calme. Me empezó a zamarrear. Me defendí pero no pude, me gritaba e insultaba: me golpeó contra la mesada de la casa y me ahorcó, quedaron algunas marcas".





Y relató sobre estos episodios: "No fue la primera vez, fue la segunda o tercera. La primera fue una discusión en la casa de él y me fui. La segunda estaba con una amiga, veníamos de un boliche y yo le pedí una explicación de mensajes de mujeres que le escribían y cuando me da el teléfono lo llevo a la habitación y le pedí explicaciones. Y ahí le agarró el ataque y me empezó a tirar la ropa. Mi amiga me dijo: vámonos de acá porque está drogado y te va a pegar. Seguía diciéndome que me vaya y que me iba a lastimar. Me tuve que ir porque mi amiga me insistió".