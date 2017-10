Macarena Paz: "La frase sobre Graciela Alfano fue sacada de contexto"

Macarena Paz, modelo de la agencia Multitalent y que integra el elenco de "Las estrellas", El Trece, generó rebote con una declaración sobre Graciela Alfano. , modelo de la agenciay que integra el elenco de, generó rebote con una declaración sobre





Al ser consultada sobre si costaba más el camino del artista que no entra en el escándalo, la morocha afirmó: "Yo quiero llegar a ser como Norma Aleandro, no como Graciela Alfano, no me interesa lo mediático".





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Macarena quien se mostró sorprendida por la repercusión de esa frase y aclaró: "Realmente quedé muy sorprendida porque jamás pensé que un simple comentario podía llegar a tener trascendencia, la frase fue sacada de contexto".