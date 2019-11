Mabel Ibáñez recordó a su hijo Jorge y habló del conflicto que tuvo con Flor de la V

Mabel Ibáñez estuvo en el estudio de "Incorrectas", América, y recordó a su hijo Jorge, quien falleció en marzo de 2014 por una falla cardíaca.

La madre del diseñador habló con emoción de su hijo y también aclaró que el conflicto judicial que tuvo con Flor de la V hace unos años ya quedó en el olvido.

"Quedó todo bien, ya no hay juicio. Me la crucé (A Flor) y me saludó en la puerta del canal", dijo la señora.

Y contó que no pudo estar presente hace unas semanas al homenaje que le hicieron a Jorge en el "Súper Bailando" por cuestiones de salud.

"No estaba bien físicamente, pasé una neumonía muy fea, una operación de piernas", dijo.

"Me picó un mosquito y casi me muero, en vez de morirme me dejó secuelas, en la rodilla", finalizó.