Luz Cipriota contó por qué no muestra fotos con su novio en las redes

Andrés Velencoso. Luz Cipriota está en pareja hace unos meses con el actor y modelo español





En charla con revista Gente, la actriz contó por qué opta por no compartir imágenes con él en las redes sociales y cómo nació el amor.

Embed Una publicación compartida de Luz (@cipriotaluz) el 8 Jul, 2018 a las 8:50 PDT







"Lo conocí en Buenos Aires, pero no sabía quién era, ni de su popularidad. Nos presentó un amigo en común al que le encanta armar parejas, instancia que a mí me parece ridiculísima y me dar mucha vergüenza", comentó.





"Luego detalló por qué no le gustan las citas armadas. "No se me ocurre conocer así a alguien. Le decía a mi amigo: 'Ay, no. No tengo 80 años, please'. Pero lo busqué en Instagram y ahí lo vi", agregó la actriz.

Embed Una publicación compartida de Luz (@cipriotaluz) el 20 Jun, 2018 a las 3:14 PDT



Y sobre por qué no sube fotos en las redes junto a su novio, explicó: "Él es muy reservado. Respeto su decisión de no mostrarnos públicamente. En las redes no nos van a ver juntos. Decidimos guardarnos para nosotros. Por ahí alguna vez me gustó exponer con quien estaba. Ahora no", aseguró, y sus intercambios virtuales no exceden los "me gusta".





"Andrés no tuvo nada que ver con mi decisión de quedarme en España. De hecho, él vive más en Londres. Mi lema es no dejar de hacer algo por seguir al otro", finalizó la ex de Dante Spinetta.