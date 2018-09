Lussich, furioso con su ex compañero Ángel de Brito

Así como alguna vezeran enemigos en el mundo del espectáculo, o bien el propioel nuevo antagónico parece ser

La guerra es de lo menos pensada porque hasta el momento no había signo alguno de pelea y cada uno hizo su camino después de haber formado parte del panel de "Los Profesionales de Siempre", programa que condujo Viviana Canosa.

Pero lo que expuso ayer Lussich muestra con claridad que está cansado de su colega: Ángel de Brito. Rodrigo usó la pantalla de su programa para aclarar que está harto de que se apropien de la información exclusiva que ellos tiran. Todo tiene que ver con el blanqueamiento del romance de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, anunciado el martes por Ángel de Brito durante la emisión de "Bailando 2018" donde ocupa el rol de jurado.

"Esa información del romance con Cabré la dimos aquí el 16 de agosto. Como muchas historias que hemos contado acá en Confrontados y que se confirman con el tiempo. Porque los protagonistas muchas veces no quieren blanquear de entrada. Porque (Laurita) estaba con Cabré cuando ya lo contó Paula Varela (periodista del programa). Y después lo blanquea cuando ella le corresponde y en todo caso a través de los periodistas que ella elige para hablar", disparó de entrada Lussich por lo que pasó el martes en El Trece.

Y agregó: "No significa que eso no sea de antes. Como contamos la separación de Pampita con Pico Mónaco. Incluso detallamos que él la había dejado a ella. Cosa que se confirmó con el tiempo. O la relación de Jimena Barón con el coprotagonista de la película del Potro Rodrigo, que también se confirmó con el tiempo".

Pero el enojo de Lussich empezó a tomar un poco más de forma sobre el final de su relato. "Nosotros somos laburantes, hacemos un programa humilde, somos consciente de las limitaciones que tenemos. Pero a mí personalmente no me gusta que me forreen. Básicamente. Entonces no tengo problema con ningún colega. Laburo, no hago periodismo de periodistas, no desmiento a los colegas, como no me gusta que me desmientan a mí, pero básicamente tampoco laburo de garca. Nunca laburé de garca en la tele. Te puede gustar lo que hago o no. Me divierte hacer entretenimiento sin despreciar el género que hacemos. No laburo de cara de culo (por el rol que ocupa de Brito en el jurado), entonces no me gusta que me forreen, la primicia fue de Confrontados".

Cabe destacar que ambos programas forman parte de la productora Mandarina aunque se emitan en distintos canales, por lo que debe haber generado un conflicto interno en la empresa que preside Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani. Veremos si Ángel recoge el guante y le responde en cámara o lo solucionan puertas adentro.

