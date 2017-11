Luli Salazar y su ansiedad por ser madre: "A veces despierto angustiada"

Luciana Salazar pasó este viernes por Los Ángeles de la Mañana y confesó que la ansiedad por la llegada de Matilda la tiene enloquecida.

"Termino de filmar el 15 de noviembre y yo tengo pasaje para el 27. Al ser parto natural, no sé bien la fecha en que nace, es una incógnita. Espero que no se adelante mucho, como le pasó a Marley, porque me muero. Porque tengo pasaje para el 27. Ni lo quiero pensar, estoy segura de que no va a pasar", expresó,

Y contó: "No puedo dormir. Tengo una mezcla de ansiedad, preocupación, emociones. Imagino situaciones en mi cabeza. A veces me despierto angustiada; tengo una pesadilla últimamente: sueño que me olvido de cosas fundamentales para ese día, como hablar con una persona que se tiene que encargar de algo del bebé. Me levanto alterada, me agarra como pánico y me despierto. Pero no hay ninguna persona que me haya olvidado de llamar. Deben ser preocupaciones".

Luego, reveló detalles de cómo se preparan – ella y sus acompañantes- para el día del nacimiento: "La bebita nace en Sarasota. El 27 de noviembre me voy con mis papás y mi mejor amiga. Después caen mis hermanas. Alquilé un departamento para que podamos estar todos, más o menos un mes y medio", concluyó Luciana.

