Luli Salazar en llamas con "Intrusos": "Todos los hombres del programa actuaron con mala fe"

Luciana Salazar estuvo el sábado en "La noche de Mirtha Legrand" y habló del nacimiento de su hija Matilda que se viene. estuvo el sábado eny habló del nacimiento de su hijaque se viene.

"Creo que nace el 15 de diciembre, esa es la fecha de parto, pero como va a ser natural puede llegar a adelantarse. La beba va a nacer en Sarasota, cerca de Tampa, y yo voy a estar haciendo base en Miami. Ni bien me digan que está por nacer voy, son 400 km", detalló la rubia.

Luciana se mostró muy enojada con el programa "Intrusos", ciclo que conduce Jorge Rial, y lo hizo público desde Twitter. La bronca es porque desde el ciclo de espectáculo nombraron varias veces a la madre subrogante que dará a luz a Matilda.

Más allá de esto,se mostró muy enojada con el programa, ciclo que conducey lo hizo público desde Twitter. La bronca es porque desde el ciclo de espectáculo nombraron varias veces a la madre subrogante que dará a luz a Matilda. Embed Gracias todo el equipo d @intrusosoficial Despues vengan a pedir una nota q uno de la mejor forma se las da, sigan bastardeando.Mala gente — luciana salazar (@lulipop07) 23 de octubre de 2017

Embed Te piden una nota y siempre se las di pido algo yo de la mejor manera y les importa un bledo ( para no ser maleducada) — luciana salazar (@lulipop07) 23 de octubre de 2017 PrimiciasYa se contactó con Luli y amplió el enojo que tiene con el envío de AméricaTV: "El sábado estuve en lo de Mirtha y cuando salgo, que hacía un frío de morirse, viene Pablo Layus, le doy una nota con la mejor onda. Soy muy predispuesta con la prensa, nunca tengo aires de nada, aún no queriendo hablar. Le di la nota muriéndome de frío".

se contactó cony amplió el enojo que tiene con el envío de AméricaTV:

"Me pareció un acto de mala fe, a ellos no les cambia nada. Eso es ser malos. Estoy indignada. Me da bronca porque yo me moria de frio ese dia y di la nota. Me parece injusto, ¿con qué necesidad? La iban nombrando uno por uno".

Esto fue lo que pasó en "Intrusos":



Embed





agregó:", completó