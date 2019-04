Luli Salazar, sobre la situación del país: "Tengo dos trabajos porque con uno no llego"

Hace pocos días se generó una polémica en torno a los famosos argentinos que se quejaron por la crisis que atraviesa el país.

Una de las celebridades que se manifestó fue Luli Salazar y ahora aclaró su postura.





Es que la conductora de Chismoses había dicho que salía menos y que podía comer afuera porque la invitaban.





Pampita Online, sacó las dudas respecto a su frase. Por eso, en diálogo con, sacó las dudas respecto a su frase.





Avisó que tiene dos trabajos porque, si no, no llega a complacer su estilo de vida y no titubeó: "A todos nos afecta de uno u otro modo".