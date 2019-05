Luli Fernández volvió a "Pamela a la tarde" y presentó a su hijo Indalecio

A pocos meses de dar a luz, la modelo y conductora Luli Fernández presentó a su hijo Indalecio en "Pamela a la tarde", el programa del que forma parte.





Tras una larga entrevista en revista Caras donde habló de la pérdida de un embarazo anterior, Luli abrió su corazón con la llegada de su primer hijo: "¿Se estaban riendo de mí? Es verdad porque no soy nada relajada. Me hicieron una nota muy linda en Caras y decidí contar mi historia. Yo quedé embarazada en octubre de 2017, nos dejamos de cuidar y llegó rápido, una alegría total y absoluta. Y antes del mes tuve una pérdida y ya no estaba más. Primero me sorprendió bastante cuánto nos impactó, tan chiquitito, porque recién me había enterado", contó.