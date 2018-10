Luli Fernández mostró su pancita de embarazada, pero terminó enfurecida por las críticas

La felicidad por la que atraviesa la modelo en esta etapa tan especial en su vida es manifestada de muchísimas formas entre los suyos, y públicamente, la morocha comparte fotos de su pancita en Instagram.

Pero como bien se sabe, no todo es color de rosa en las redes sociales y algunos usuarios le lanzan comentarios negativos o malintencionados.

Por eso, harta ya de aquella situación, Luli sorprenió con un fuerte descargo en el que exterioriza su indignación con aquellos que la critican.

"Descubrí el botón de bloquear y no sé si será el hormonazo o qué, pero tengo nula tolerancia a los mensajes de pedorras nivel: '¡Qué foto fría!' '¡Qué falta de emoción!' 'Ahora te agarrás la panza en todas las fotos'. Yes, tengo un dedo poderoso que silenciará tu mala onda y no temo usarlo". escribió Luli Fernández.

