Luli Fernández mostrará el lado b de los ídolos: "Tengo una gran oportunidad"

Se puede decir que el hijo que esperaya vino con pan bajo el brazo. El dicho popular se cumple aún en los primeros meses de gestación. La conductora y panelista derecibió una gran oportunidad en su carrera días después de enterarse que estaba embarazada.

"Estoy muy entusiasmado, agradecida, es una producción de Jotax, es mi primera conducción en el canal y es una gran oportunidad la que me están dando", dijo la conductora en charla con Primiciasya.com.

Y agregó: "Me llega en un momento que no puede ser mejor: me enteré que iba a ser mamá y a los pocos días me confirmaron este proyecto. Es una bendición y una alegría inmensa".

Fernández estará acompañada por Priscila Crivocapich quien se encargará de mostrar el color de Buenos Aires y los mejores lugares como bares, barberías, hamburgueserías, etc. "Hay Código empieza el sábado a la medianoche por América, va a mostrar las novedades de la moda, música, tendencia, eventos, y vamos a tener a los personajes más destacados del deporte, espectáculo, con entrevistas diferentes, mostrando un poco el lado b de los famosos, de los ídolos, donde confiesan desde anécdotas hasta situaciones ultra personales, desconocidas", explayó Fernández.

Consultada por cómo aborda las entrevistas, Luli le dijo a este medio: "Se los aborda desde un lugar distinto, charlas amenas donde un poco se distienden y cuentan cosas distintas. Secretos de su vida personal como profesional. Vamos a conocerlos desde un lugar distinto".

"Hay Código" tendrá una duración de media hora y contará con la producción de la empresa Jotax. Empieza a emitirse este sábado a la medianoche por la pantalla de América.