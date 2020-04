Luli Fernández dio más detalles de la entradera: "No estaban drogados y uno sí más nervioso que el otro"

Luli Fernández publicó este martes en sus historias de Instagram el tremendo momento de inseguridad que le tocó vivir este martes.

A la modelo y su esposo, el abogado Cristian Cúneo Libarona, le robaron, los hicieron tirar al piso y hasta los amenazaron con secuestrar a su hijo Indalecio.

Con la voz entrecortada, Luli tomó su teléfono y relató en las redes sociales lo sucedido. “Me hicieron tirar al piso. Nos amenazaron con armas, me dijeron que se querían llevar a Indalecio”, contó sobre su bebé de un año.

Luego detalló que los ladrones se llevaron dinero en efectivo, y los relojes que tenían ella y su marido en la muñeca. “Eso es lo de menos”, aseguró y destacó el trabajo de los efectivos policiales que se acercaron “en seguida” al lugar de los hechos.

“Me imagino que en cuarentena van a poder encontrar a dos personas que están en un auto blanco circulando por la zona. Esta gente es la peor pandemia que nos rodea a los argentinos hace muchísimos años. Ojalá los agarren", deseó.

Horas más tarde, en "Fantino a la tarde", América, ciclo donde trabaja, la modelo dio más detalles de la entradera que sufrió este mediodía.

"Nos amenazaron y me dijeron que se iban a llevar a Indalecio, querían joyas y plata. Entran por el portón. Yo tengo perros, ladraron pero no me asusté, pensé que era normal", indicó, y contó que en ese momento también estaba su madre en la casa.

Y explicó: "Uno tenía una pistola negra y otro una plateada. No estaban drogados. Uno estaba más nervioso".

"Nos pidieron que nos tiremos al piso, yo me puse encima de mi hijo", aseguró aún aterrorizada por lo ocurrido hace unas horas.