Luli Fernández: "Me costó mucho quedar embarazada, con una perdida en el medio"

Luli Fernández celebró el primer año de su hijo Indalecio, fruto de su relación con el abogado Cristian Cúneo Libarona, y compartió un conmovedor posteo en las redes sociales.

"Hace exactamente un año el amor me atravesó por completo", comenzó la modelo.

LEER TAMBIÉN: El mensaje de Luli Fernández para las mujeres que buscan formar una familia

"Es difícil expresar con palabras un sentimiento como el que sentí cuando me convertí en mamá,creo que las palabras no alcanzan", siguió.

Y recordó: "Indalecio llegó a nuestro mundo para iluminarlo. Me costó mucho quedar embarazada, con una perdida en el medio y esa sensación de vacío que sentía nunca se iba a llenar... Con el tiempo entendí que todo lo que nos pasó fue para nuestra evolución".

"Tuve que sanar muchas cosas para convertirme en una mejor versión de mi misma y estar lista para recibirlo a el con absoluta conciencia y plenitud", afirmó Luli.

LEER TAMBIÉN: Dramático relato de Luli Fernández por la falta de vacunas que afecta a su hijo Indalecio

Y finalizó: "Es agotador, vivo con sueño,entreno a diario mi paciencia y mil cosas más pero no lo cambio por nada. Si estas en la búsqueda no aflojes, todo vale el amor (no la pena) Feliz cumpleaños hijo de mi alma. Que Dios te bendiga siempre".