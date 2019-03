Luli Fernández contó las sorpresivas señales que recibieron por el nombre de su hijo

Luli Fernández fue madre por primera vez junto a Cristian Cúneo Libarona y decidieron llamar a su hijo con un nombre especial: Indalecio. La semana pasada,fue madre por primera vez junto ay decidieron llamar a su hijo con un nombre especial:





"Con Cristian aceptamos el nombre que sentimos que el bebito eligió", señaló la modelo en Instagram, para luego dar detalles sobre cierto misterio que los rodeó. señaló la modelo en, para luego dar detalles sobre cierto misterio que los rodeó.





"Fue algo muy especial, difícil de poner en palabras... Estábamos en pleno proceso de búsqueda cuando en un lapso muy corto de tiempo en dos oportunidades distintas nos topamos con el nombre de manera muy clara. Yo no lo había escuchado jamás", comentó.





Luli dijo que su marido la había acompañado a un evento y allí escuchó a un padre llamar a su hijo con ese nombre. "Le pregunté a mi marido si alguna vez lo había escuchado y me respondió que si, que conocía solo una persona llamarse así. Nada estrafalario ni llamativo pero fue tema esa tarde para nosotros sin representar mayor sentido", indicó.





Las señales siguieron en Salta, cuando esta vez, ella acompañó a su pareja a una reunión de trabajo: "Viajamos solo por el fin de semana y regresando de Cachi (pueblo que habíamos aprovechado para visitar) entramos en un pueblito de pocas manzanas (no exagero si digo que eran 6). De fondo se veía la montaña y siendo domingo al mediodía la gente llegando a la iglesia".





"Nos detuvimos un momento a contemplar, vieron cuando paras a disfrutar de una imagen, un paisaje... algo bello. Había un silencio muy particular. En eso, reparo que la Iglesia se llamaba San Indalecio", añadió.





"Nos miramos, no tuve que mostrarle nada, el también lo había leído. Nos sorprendió. Otra vez ese nombre... A las pocas semanas me entere que estaba embarazada. De curiosidad busque qué significaba Indalecio. Allí me encontré con su definición: enviado/mensajero de Dios. Si era varón, así se iba a llamar", finalizó.