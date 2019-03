Luke Perry fue desconectado cuando se determinó que tenía muerte cerebral

La familia de Luke Perry tomó la decisión de desconectarlo del respirador artificial, ya que los médicos les dijeron que el daño cerebral que sufrió era irreversible.

US Weekly informó que el 27 de febrero fue cuando el actor ingresó al Burbank Hospital, después de haber sufrido un derrame cerebral cuando se encontraba en su casa. Fueron 5 días de esperar a que Luke reaccionara, pero todos los esfuerzos fueron en vano, por lo que el 4 de marzo se tuvo que tomar la decisión de desconectarlo. "Fue devastador", reveló una fuente cercana.

Luke Perry estuvo acompañado en sus últimos momentos de sus hijos Jack de 21 y Sophie de 18, su madre Ann Bennett, su novia Wendy Madison Bauer, su ex esposa Rachel Sharp, sus hermanos Amy Coder y Tom Perry, así como su padrastro Steve Bennett.

Perry ex estrella de la serie Beverly Hills 90210, interpretaba a Fred Andrews en la serie 'Riverdale', y participó en la película 'One Upon a Time in Hollywood', del director Quentin Tarantino, que se estrenará el próximo 26 de Julio.