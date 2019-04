Luisito, exparticipante de "Cuestión de Peso": "Si Dios quiere que me muera, que así sea"

Luisito, exparticipante de "Cuestión de peso", se encuentra en su peor momento y teme por su salud. Así lo comentó su antiguo compañero El Retutu hace una semana y ahora se suma la voz del protagonista. , exparticipante dese encuentra en su peor momento y teme por su salud. Así lo comentó su antiguo compañerohace una semana y ahora se suma la voz del protagonista.





Tras bajar 90 kilos en el reality, Luis tuvo una recaida y recuperó abruptamente lo perdido. En la actualidad Luis se siente perdido y entiende que su situación es muy complicada.

"Tuve muchas oportunidades y no la supe aprovechar, y por eso decidí aislarme y no pedir ayuda, mi familia no sabía dónde estaba y estaban preocupados. No soportaba las críticas que dicen que tuve oportunidades y no las supe aprovechar", dijo en una nota con "Confrontados".





Y agregó: "En un momento decidí colgar los guantes y dije si me tengo que morir que me muera, estaba muy mal psicológicamente, muy perdido, fui perdiendo todo".

"Mi viejo buscaba la manera de ayudarme pero se desesperaba porque yo seguía engordando", manifestó luego de contar que se fue hace cuatro meses de su casa para no continuar defraudando a su familia.





Por el momento Luisito se encuentra en un hogar en donde se está recuperando de sus adicciones: "Fui tapando un vicio con otro vicio, que es el juego".