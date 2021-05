Luisana Lopilato revivió a Mia Colucci de Rebelde Way y las redes explotaron

Luisana Lopilato fue parte de uno de los grandes éxitos de la TV, Rebelde way, junto a Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

En un reciente video, que subió a su canal de YouTube, la actriz reveló que muchos de sus seguidores siempre le preguntan por la serie creada por Cris Morena.

De hecho, la estrella argentina contó que recibió un pedido muy especial de parte de sus fans.

"Hace poco me hicieron un pedido muy especial, que querían verme con el look de Mia Colucci, mi personaje en Rebelde Way", contó la mujer de Michael Bublé.

Con la ayuda del estilista italiano Samuele “Samu” Miccoli, la actriz se caracterizó como Mia Colucci. Para sorpresa de sus seguidores, Luisana también se animó a recrear una coreografía de ErreWay, la banda de encabezó junto al elenco de Rebelde Way.

"Me emocioné y disfruté demasiado traer de regreso a este personaje que marcó mi vida y la de tantos. ¡Espero que lo disfruten!", comentó en el final del video, con el look de su histórico personaje.