Luisana Lopilato mostró una talento oculto con un instrumento musical y Michael Bublé se burló de ella

Michael Bublé publicó en su cuenta de Instagram un video haciendo música. Esta no es la novedad si no la noticia es que lo acompañaba su mujer, Luisana Lopilato.

El cantante canadiense está a la batería y Luisana sentada un poco más adelante con un saxo. Él le hace un entre y luego la deja a ella continuar la melodía.

Luisana puso sus labios sobre el instrumento, concentrada, comenzó a hacer sonar el famoso Himno a la alegría de Beethoven. Atrás Michael la veía encantando, orgulloso del progreso se su mujer con la música.

La actriz contó hace unas semanas que volvió a querer aprender a tocar el saxo pero su marido no cree que el progreso sea muy bueno y se burló del talento de su mujer: "At least we make beautiful children together", escribió en inglés que quiere decir: "Al menos hicimos hermosos hijos juntos"

El video dura apenas unos segundos pero muestra la química y lo que se divierten juntos la pareja que viven en Canadá y que son padres de tres hijos: Noah, Elías y Vida.

Este año la familia tenía pensado pasar una temporada en nuestro país, la actriz iba a ser parte de la versión teatral de "Casados con hijos", pero finalmente se canceló el espectáculo tras varias postergaciones por la pandemia de coronavirus.

