Luisana Lopilato y Michael Buble mostraron la carita de su hija Vida

Luisana Lopilato y Michael Bublé no suelen mostrar a sus hijos y pese a que en esta cuarentena obligatoria por coronavirus decidieron mostrar un poquito su casa de Vancouver y sus actividades, lejos está de contar intimidades de ellos o sumar a sus hijos a los vivos que hacen todos los días en Instagram.

Incluso a partir de esos vivos se suscitó una gran polémica que indicaba que el cantante tenía actitudes violentas con la argentina. Un usuario recopiló escenas y las compartió advirtiendo esto, pero el matrimonio se enojó mucho y la rubia negó todo.

Cuando todo eso paso, siguieron haciendo videos y en la última transmisión que hicieron se coló Vida, la pequeña hijita de ambos de un año y ocho meses. Además, ellos son padres de Noah, de 6 y a Elías, de 4, que siempre se escucha sus vocecitas en los vivos jugando en otra habitación de la casa.

LEER TAMBIÉN: Analizaron los gestos de Lopilato en su vivo con Bublé: "Esta forma de hablar no es espontánea ni genuina"

Algo les dijo la pequeñita que el músico y la actriz comenzaron a llamarla: "Vení, bebe", "Hola, mi amor. Vení con papi. ¿Querés saludar a mis amigos?".

Vida ya había sido presentada en público cuando subió a un escenario con su papá hace unos meses. "Esto es lo que obtenés cuando tu esposa es mucho más linda que vos", dijo el artista en aquel entonces.

Entonces, ante los llamados la nena apareció en escena, Michael comenzó a cantar Señorita, la canción e la cubana Camila Cabello y Shawn Mendes, y Vida se sumó entonando el final de la estrofa.

"Esperá, una cosa más. Mi niña y yo vamos a empezar con un poco de calentamiento", y ambos bailaron al ritmo de la canción I like to move it, muy tiernos.

LEER TAMBIÉN: Luego del escándalo, Michael Bublé inicia un proyecto solidario para la Cruz Roja Argentina