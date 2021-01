Luisana Lopilato habló sobre la salud de su mamá: "Ella y mi papá se vinieron a Canadá hace unos meses"

Instalada en Vancouver desde hace años junto a su marido Michael Bublé, Luisana Lopilato no pudo regresar a la Argentina durante todo el 2020 por la pandemia de coronavirus. Ante las restricciones sanitarias, durante el año solo pudo estar en contacto con su familia a través de las videollamadas.

Si bien la actriz tiene su vida hecha en Canadá junto a sus hijos, Noah, Vida y Elias, en Argentina se encuentran sus hermanos, Darío y Daniela, y sus padres, Beatriz y Eduardo.

En ese sentido, la actriz reveló que su madre sufre un problema de salud, por lo que a lo largo de la pandemia se mostró muy preocupada por el estado de madre a pesar de la distancia. No obstante, tomó la importante decisión de que sus padres se muden con ella.

“Como a todas las familias, nos tocó atravesar esta pandemia con todo lo que eso implica. Por un temita de salud de mi mamá, decidimos que ella y mi papá se vinieran a Canadá hace unos meses y, como Darío (su hermano) estaba al cuidado de ella, también vino”, señaló Luisana, en diálogo con Clarín, hablando de la actitud que tuvo con Beatriz para que tenga los cuidados necesarios con sus seres queridos.

“Así que hace varios meses que estamos juntos. Con días buenos y otros no tanto, la vamos llevando porque esta incertidumbre nos afecta a todos”, agregó.

Además contó cómo llevan la convivencia: "Lo que más me preocupaba eran mis hijos, que son muy chiquitos y para alguien que no está acostumbrado como Darío a lo mejor era complicado, pero lo llevamos re bien. Los abuelos haciendo su rol de abuelos, mi mamá se ocupó de la cocina y Darío en su rol de tío. Y haciendo un poco de vida al aire libre cuando no llueve”.

