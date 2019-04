Luisa Drozdek: "Voy a tener una nena y se va a llamar Delfina"

Luisa Drozdek disfruta de un gran embarazo, el que comparte con su marido desde hace dos años (y su gran amor desde hace cuatro y medio), el PR Hernán Nisenbaum. disfruta de un gran embarazo, el que comparte con su marido desde hace dos años (y su gran amor desde hace cuatro y medio), el PR





En charla con PrimiciasYa.com, la actriz reveló: "Elegimos el nombre porque nos gustó, empezamos a pensar en varios nombres y cuando dijimos 'Delfina' ¡nos gustó a los dos! Queríamos un nombre clásico. Ahora están de moda los nombres más originales, pero optamos por uno más clásico".





En cuanto a su dulce espera, Drozdek contó: "Por suerte estoy transitando un embarazo muy bueno, ¡no tengo náuseas ni vómitos! Lo que sí tengo son antojos, ja. ¡Y muchos! Siempre fui dulcera, pero ahora mis antojos van más por el lado de lo salado".





: "Tengo una propuesta para conducir un magazine diario, donde hablaríamos entre otras cosas... ¡de mamis y bebés!". Y siguiendo con el mismo tema, actuó en el film "Razones para no ser madre", con dirección de Marcos Carnevalle y protagonizada por Julieta Díaz y Pablo Echarri. Por otro lado, Luisa habló de sus proyectos laborales. Y siguiendo con el mismo tema, actuó en el film, con dirección dey protagonizada por





"Tuve que bajarme de una obra de teatro porque el médico me recomendó no exigirme tanto físicamente. En el teatro hay que poner mucho el cuerpo y en este momento tengo que estar más tranquila. Pero con los programas de tele no tiene drama, así que sigo con Mundo Padle por TNT Sports y el proyecto de magazine en carpeta", finalizó Luisa Drozdek.