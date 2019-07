Luisa Drozdek y Hernán Nisenbaum realizaron el baby shower a la espera del nacimiento de su hija Delfina. realizaron el baby shower a la espera del nacimiento de su hija





PrimciiasYa.com se contactó con la actriz, quien comentó cómo la pasó en este emotivo evento: "Hicimos el baby shower en el sum del edificio de mi casa. Quería que vengan amigos de diferentes grupos que tengo. Vinieron mis amigas del colegio de Devoto y del trabajo que querían que estén".

drozdek.jpg



"Para no hacer muchos eventos, hice uno sólo y uní a todos. Mis amigas del colegio van a armar otro más íntimo pero quería que mi baby shower oficial sea así", explicó Luly.

Y admitió: "No hubo animaciones en los juegos porque no me gustan. Pedí por favor que nadie lleve ningún animador. Fue una merienda con amigos para pasarla bien y charlar".





Y contó sobre su embarazo: "Ya me queda un mes para tener a Delfina. Con Hernán estamos muy ansiosos. Fue muy buscada, estuvimos casi un año buscándola. Va a ser recibida con muchísimo amor".

"El embarazo lo llevé súper bien, sin nauseas ni dolores. Me dejó hacer todo. De hecho trabajé hasta hace un mes. Actualmente sigo conduciendo Mundo padel en TNT Sports y lo haré hasta cuando pueda", finalizó la actriz y conductora.





"No soy tu mami" de Marcos Carnevale y en tevé en la segunda temporada de "Millennials" (Net TV). Cabe señalar que en cine realizó integra el elenco la películadey en tevé en la segunda temporada de





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25