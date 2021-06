Luisa Albinoni reveló quién fue el único hombre que amó en su vida

Luisa Albinoni estuvo el martes como invitada al especial nocturno de "Intrusos", América, y reveló quién fue el único hombre que amó.

"No siempre me enamoré, no soy fácil de enamorarme. Siempre me di cuenta si era atracción sexual", comentó la destacada actriz.

Y se sinceró: "Nunca perdí la cabeza por un amor pero al único que amé fue al gordo (Jorge Porcel)". Cabe recordar que Porcel falleció en mayo de 2006.

"Nunca me casé, tuve ocho parejas estables, siempre le tuve mucho miedo a los papeles y la rutina", explicó Albinoni.

"Siempre me gustaron más grandes que yo. Con Gerardo (Sofovich) tuve la relación de un padre, de un amigo", recordó Luisa.

La actriz además contó que está escribiendo un magazine de humor para poder llevarlo a la televisión y espera poder tener el espacio en algún canal.