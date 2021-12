Luisa Albinoni confirmó su romance con Carlos Menem: "Discutíamos mucho..."

En una jornada en la que el desafío de MasterChef Celebrity era preparar un típico plato de comida árabe, Luisa Albinoni blanqueó el romance que vivió hace más de 30 años con el ex presidente argentino Carlos Menem. Su palabra, aquí.

En la misma jornada en la que Donato De Santis desafió a Paula Pareto a jugar una toma de judo, Luisa Albinoni blanqueó el romance que vivió hace más de 30 años con el ex presidente argentino Carlos Menem, fallecido en febrero de este año a los 90 años, justamente en la noche donde el desafío de MasterChef Celebrity era preparar un típico plato de comida árabe como es el faláfel.

Lo cierto es durante mucho tiempo se habló, y mucho, de la relación algo más que amistosa que hubo entre la actriz y el expresidente riojano, pero nunca había sido confirmada. Así, en la emisión del lunes de MasterChef Celebrity Luisa Albinoni se sinceró frente a Santiago del Moro, mientras luchaba en la preparación de su plato y contó varias intimidades de su relación con Carlos Menem, un hombre que además de sus dos matrimonios supo tener muchos y variados romances sobre todo con mujeres del mundo de la farándula.

“Che, entre nosotros, la comida de hoy es de Medio Oriente y vos tuviste un novio...” arrancó el conductor de MasterChef Celebrity para hacer hablar a la actriz. Fue en ese momento cuando Luisa Albinoni reconoció “Tuve algún acercamiento con un hombre importante”. Pero la charla siguió y ahondando en la relación con Carlos Menem, del Moro quiso saber “¿Cómo te llevabas con él?”. “Divinamente” fue la instintiva respuesta de ella. Así, cuando el conductor de Telefe fue a fondo y le deslizó “Fuiste pareja en su momento y fuiste amiga también...”, Albinoni aclaró tibiamente “Amiga, sí. Sobre todo amiga”.

De esta manera, cuando Santiago le pidió que le contase algún detalle de cómo era Menem, la participante de MasterChef no dudó en asegurar que "Era todo un caballero”, aunque reconoció pícara “Discutíamos mucho, nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con los bombones: me los quería dar a mí, pero se los comía él que no podía”.