Luisa Albinoni aclaró sobre su pregunta a Diego Ramos: "Fue sugerida por producción de Andy"

"Me llamaron de un programa para charlar con Diego, pero él no quiso... Tampoco me contestó los mensajes. Enseguida, me llamaron de Intrusos para hablar de este tema. Evidentemente, le molestó muchísimo. Por eso, no iba a hablar ni aclarar nada porque es más lío, más leña al fuego. Pero él fue ahí, eso me llamó la atención", contó Luisa Albinoni sobre su distanciamiento con Diego Ramos después de la pregunta que le hizo en "Podemos Hablar", ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

En esa ocasión, Albinoni le preguntó el motivo por el que no contaba con quién estaba de novio. Ese mismo día, Diego hizo un pedido cuando le tocó prender una vela donde aclaró: "Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo. Soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared. Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas, pero estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente así".

LEER TAMBIÉN: No está todo perdido entre Lucía Galán y Pablo Alarcón: "La amo mucho"

Al parecer no volvieron a charlar después de ese episodio y ahora Luisa aclaró que la pregunta fue sugerida por la producción del programa.

"Nunca hubo una intención de nada, no quería saber de su sexualidad... Lo quiero mucho y le hablé como si fuera un hijo”, aclaró Luisa en charla con Catalina Dugli en su programa "Agarrate Catalina".

Pero luego sorprendió al reconocer que a ella no se le ocurrió preguntarle a Ramos por su vida privada y le apuntó a la producción de "PH: Podemos Hablar". >"Él sabe que lo quiero, lo admiro como ser humano, como artista. Yo me sentí muy mal. Fue una pregunta sugerida por producción", sentenció.

LEER TAMBIÉN: La guerra de los cantantes de Ráfaga: Ariel Puchetta vs. Rodrigo Tapari