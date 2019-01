Luis Ventura y Juan Acosta, a los gritos por la inflación

Mariano Iúdica, quien el martes en Polémica en el bar anunció que su hija se iría del país por culpa de la inflación. Además, también había criticado al periodista. El feroz cruce entre Luis Ventura y el actor Juan Acosta , comenzó cuando el periodista le recriminó al comediante haber criticado aquien el martes en Polémica en el bar anunció que su hija se iría del país por culpa de la inflación. Además, también había criticado al periodista.





Embed A ver grandes economistas: shmidt, dujovne, iudica ventura, el toti un amigo de mi barrio...cualquierismo al palo, y les va bien que lo pario — juan acosta (@AcostashowJuan) 15 de enero de 2019

Embed Todos los pedorros periodistas y conductores opinan sobre la inflacion no sobre de donde proviene, como siempre quieren flan...que mas decir vamos bien a pesar de estos estupidos — juan acosta (@AcostashowJuan) 15 de enero de 2019 Embed Que chiquitaje tiene https://t.co/KGjd5NPZSp los ves a iudica y ventura opinando porq la inflacion fue del 47% no los ves opinando y gozando de lo bien que les va, trabajan para la derrota yo trabajo para el triunfo, amo amacri @AmericaTV — juan acosta (@AcostashowJuan) 15 de enero de 2019

"¿Sabés cuál es el problema, Juan? Leo el tuit que escribiste, y ¿desde cuándo yo estoy laburando para la derrota o para hablar mal de Macri? Yo quiero que le vaya re bien porque los jubilados no tienen para remedios, para morfar. Yo tuve que restringir 500 cosas, hay tipos que laburan todo el día y estamos sufriendo cuando deberíamos estar distinguidos. Yo no hablé de la inflación, hablé de la necesidad del laburante, la gente que se rompe el culo para darle al Estado años de su sueldo y hoy no tiene la posibilidad de reembolsar la que pusieron", le contestó Ventura en diálogo telefónico.

"Luis, los jubilados siempre estuvieron mal. Este Gobierno hizo muchas más cosas por los jubilados de lo que vos te imaginás. Este Gobierno rompió con los monopolios", contestó Acosta.

"Andá a comprar pan a ver cuántos pancitos te dan respecto a lo que comprabas hace tres meses. ¡Dejate de joder, Juan!", disparó Ventura.

"¡Vos dejate de joder! ¡Andá a los hospitales! No me chamuyes a mí con los hospitales. Dejate de romper las bolas. No te hagas el populista, Luis. No rompas las bolas con esto", gritó Juan.

"El que está mal siempre estuvo mal. Algunos están mejor y otros están peor. Yo conozco gente que está millonaria hoy", aseveró luego.

"Gracias a Cristina y a 12 años de robo hoy está pasando todo esto", agregó.

