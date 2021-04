Luis Ventura se vacunó contra el Covid: "Hoy me tomo el día"

Luis Ventura recibió este viernes a la mañana la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y compartió su experiencia en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Me vacuné en la Universidad de Lanús que tiene un armado sanitario perfecto y muy dinámico", comenzó diciendo el periodista de "Fantino a la tarde" (América TV).

"Me inyectaron en el brazo derecho y nos asilaron veinte minutos para que nos haga efecto y después me fui a casa. Si me siento bien saldré a caminar por ahí. Y si me siento con fiebre o mareado me acostaré y veré televisión. Hoy me todo el día", añadió Ventura.

En su cuanta de Instagram, Luis compartió dos fotos en la que se lo ve recibiendo la dosis: "Ayyyy....mamita queridaaa", comentó con humor mientras le aplicaban la vacuna.

Cabe destacar que ya son varios los famosos que se vacunaron en los últimos días, entre ellos Graciela Alfano: “Me vacuné en mi país. Rápido,indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad”, comentó en Twitter la actriz con dos fotos en la que se la ve recibiendo la dosis y posando con el personal sanitario.

