Luis Ventura, totalmente quebrado por Mauro Viale en el piso de "Intrusos": "He llorado mucho"

7 años pasaron para que Luis Ventura vuelva al piso de Intrusos tras dejar el programa en 2014. Fue, sin duda alguna, uno de los panelistas emblemáticos del programa que condujo hasta diciembre pasado Jorge Rial.

Hoy lo hizo para poder rendirle homenaje a Mauro Viale, quien murió ayer de un paro cardíaco mientras transitaba los primeros días del COVID.

"Liliana Paradi se estaba entrando a bañar en su casa y me dijo que lo iba a chequear. Cuando me llama estaba quebrada", contó Luis.

Y contó cómo charlaban 10 minutos todas las tardes en los pasillos del canal. "Mientras ustedes estaba la aire yo pasaba a cambiarme para ir al programa de Fantino y hacía la parada con Mauro", sostuvo.

En ese momento, Luis se quebró al aire como nunca se lo vio. "Lloro porque para mí... he llorado mucho, es un momento muy sensible, yo lo quise mucho, es un maestro para mí. Volver a este estudio me hiere más la sensibilidad. He rechazado muchas notas porque no quiero aparecer llorando en todos lados. La espera de 10 minutos donde yo me sentaba con él y hoy había un ramo de flores, eso fue mortal, era un mensaje tremendo", sostuvo.

"Mauro se murió porque no le creía el positivo que llevaba adentro y quería volver a laburar. Como cuando lo hizo en Polémica que nos mandaron a casa a él a Chiche y a mí, con total lógica, para cuidarnos. Él se fue a buscar infectólogos que le digan que podía enfrentar al coronavirus. Y se pasó un año enfrentándolo, porque le hizo pito catalán y siguió laburando", finalizó.

