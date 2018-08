Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Embed TERMINO DE FIRMAR CON EL GRUPO EDITORIAL ALEMAN "PENGUIN RANDOM HOUSE" PARA HACER EL LIBRO DE LuisMi, LA.OTRA VERDAD, PARA FIN DE AÑO Y EL VERANO. pic.twitter.com/7hh1wVA9cH — Luis Antonio Ventura (@LuisVenturaSoy) 28 de agosto de 2018



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien nos contó detalles de la propuesta que recibió y de qué tratará el material.





"Frente al éxito mundial que tuvo la serie de Luis Miguel y con respecto a todo lo que yo sabía que lo vengo siguiendo el tema hace años, Secretos Verdaderos se convirtió en un suceso mundial y me da la impresión que el programa dio la vuelta al mundo en función del material e informes que fuimos presentando", comentó el periodista.

luis ventura.jpg



"Se abrieron tantas ramas de la investigación que me pareció que iba a ser acertado imaginar la posibilidad de un libro. Hasta que mi socio me trajo una propuesta de esta editorial que es alemana, fue un ofrecimiento inigualable. La única condición es que tiene que estar de acá a un mes, esto implica que tengo que laburar mucho y lo que hice fue pedirle a la producción de Secretos que me junte los informes que pusimos al aire y lo que nos sobró de material, que es un montón", argumentó.





luis miguel 1.jpg







Y añadió: "Frente al material que me van juntando lo voy a escribir y la idea es que esté en diciembre en la calle. El libro tendrá fotografías inéditas, esquemas de cómo está constituida verdaderamente la familia de Luis Miguel, la verdadera paternidad del cantante, dónde está la madre, qué paso con ella, todo el rastro y huella familiar que dejó el cantante a partir de su consagración como gran figura...".







"Acá se están escondiendo cosas debajo de la alfombra. Empecé a salir inesperadamente en medios del mundo, me llamaban a mi casa por este tema, se ve que hicieron fotocopia del número de mi casa, me consultaban para enriquecer el material que ellos ya tenían. Me di cuenta de la importancia a de Secretos por la convocatoria que recibía y pasaban el material del programa completo y en crudo en el mundo".





"Es mi tercer libro, los otros dos los hice con Editorial Planeta. Esta nueva editorial alemana hace años que querían tener una obra conmigo y después ver si podemos armar un cuarto de acuerdo a como funcione éste, en un momento donde el libro está en un tiempo crítico", finalizó Luis.