Luis Ventura relató cómo fue la noche que su hijo le sacó una camioneta 0 km y la destruyó

El periodista de Fantino a la tarde, Luis Ventura, contó que uno de sus hijos le destruyó la camioneta. "Me sentí responsable", dijo el también conductor de Secretos Verdaderos.

Luis Ventura contó hoy en Fantino a la tarde que uno de sus hijos (no precisó cuál de los dos mayores) le quitó una camioneta cero kilómetro y la destruyó por completo.

En el marco de la información sobre la detención de Joaquín Duhalde Bisi, de 19 años quien el domingo pasado iba al volante de un Audi A4 color gris que y en una maniobra a alta velocidad, se estrelló contra una columna metálica sobre camino de Los Remeros y avenida Santa María de Rincón de Milberg, en Tigre. En el accidente murieron dos de sus amigos de toda la vida.

Luis contó que vivió algo similar y le agradeció a Dios que su hijo se salvó de milagro. "Lo tenés que vivir. Destrucción total, una camioneta sacada hace un mes. Dejé colgada las llaves en un llavero, había alguien que había sacado el registro hacía menos de una semana y se consideró con facultades y capacidades para conducir a la madrugada y bueno...", dijo el periodista y conductor de Secretos Verdaderos.

Recordemos que Luis Ventura es papá de Facundo y Nahuel, sus hijos mayores, y de Antonio, su hijo menor.

"Cuando es un hijo no te lo roba, me sacó las llaves y con el registro logrado salió. A la madrugada fue la peor noticia que pude recibir. Agradezco al cielo que se haya salvado la vida. Si ustedes hubieran visto cómo quedó la camioneta, desapareció la trompa, destrucción total. La cabeza del conductor incrustada y marcada la semiesfera en el parabrisas, yo me sentí responsable", finalizó.