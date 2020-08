Luis Ventura reconoció que lo tentaron para sumarse a política en Lanús

Luis Ventura reconoció este martes al aire que le ofrecieron ser el defensor del Pueblo del partido de Lanús.

"Es una cosa muy en pañales. Estamos hablando del partido de Lanús que tiene cerca de 600 mil habitantes. Hago un programa de radio acá que también tiene que ver con información local", comenzó explicando el periodista en "Informados de todo", América.

"Participé en El Porvenir, Claypole, ahora en Victoriano Arenas, donde se hacen trabajos sociales también. En El Porvenir dejé una plaza que se habían llevado los juegos", agregó.

"Me lo vinieron a ofrecer pero yo lo que les dije es que no me pongo ninguna camiseta. No es para ser intendente, me ofrecen ser defensor del pueblo", indicó sobre el cargo que le propusieron.

Y cerró: "Yo ayudo naturalmente cuando puedo. Mi prioridad es mi familia pero si puedo ayudar a la gente sin quitarle espacio a mi familia yo lo hago. Lo único que les dije es que yo no me pongo ninguna camiseta".

