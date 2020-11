Luis Ventura a la política: “Voy a defender los intereses de la gente”

El periodista estuvo en “jubilados tv” (domingos 09.00hs por A24) y habló de su posible incursión en la política del municipio de Lanús. Lugar, donde vive junto a su familia y donde es reconocido por los vecinos por generosidad e involucramiento para con las cuestiones del barrio.

“A propósito de mi manera de ser, por ejemplo, de haber entrado en APTRA, de haber asumido la dirección de un club que vive muchas veces en la marginalidad y que estamos tratando de redescubrirlo, de reinventarlo; un grupo social del partido de Lanús que es dónde yo vivo me vino a proponer para presentarme como candidato a defensor del pueblo en Lanús, que es digamos una instancia que si bien no es política directamente porque no voy a tener un rol de funcionario, si voy a defender los intereses de la gente”, asegura Luis Ventura.

Y continúa: “Él tipo que me lo propuso me lo dijo con una consigna, me dice: “Mira Luis, te vengo a ofrecer a vos ¿sabes por qué? Porque si vos ya de por sí ayudas a la gente, no necesitas tener una estructura, con un gran despacho; una oficina con gente a tu cargo con un presupuesto para gastar por mes y cobrando un sueldo. Yo me imagino que, si vos llegas a asumir y llegas a ganar la elección para ocupar ese lugar, vas a seguir haciendo lo que estás haciendo desde el llano. Si ya lo haces, no es que te vamos a pedir algo más. Lo que sí, con una nueva estructura, va a ver otros compromisos, otros desafíos”, detalla.

El conductor de Secretos verdaderos ya dio el visto bueno: “Ellos consideran que estoy preparado para encararlo. Les dije que sí. Hagan conmigo lo que quieran, en tanto y en cuanto me permitan que yo tome las decisiones”.

Ventura se encuentra presentado, el domingo 8 de noviembre, un espectáculo vía streaming denominado “Ventura al horno”, en el cual, será juzgado nada más y nada menos que por Mauricio D´alessandro y por su hijo, Facundo Ventura.

Por último, respecto a su estado sentimental actual, Ventura es esquivo: “Estoy viviendo una situación normal para esta sociedad, estoy viviendo en familia y estoy viviendo en un detalle que no voy a dar a los medios, porque los medios cuando les abrí las puertas y cuando les permití ingresar a mi vida me han lastimado y mucho. No solo a mí, sino a varios integrantes de mi familia. Entonces, él que quiera saber de mi vida que venga a investigarla, pero yo no la voy a abrir más porque creo que es el lugar que le debo dar a ese aspecto y a ese perfil de mi vida”, se confiesa.

