Luis Ventura luego de entrevistar a Mavys Álvarez: "Pueden aparecer más testimonios de menores"

Luis Ventura señaló que “van a aparecer más testimonios de menores” tras entrevistar a Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona.

“Mavys no sabe la verdad, no sabe dónde está parada, no tiene idea de los medios. A partir de una pregunta que le meto, nosotros la editamos, ella me pidió puntualmente que la saque y yo me comprometí a sacarla”, arrancó el periodista en diálogo con “Por si las moscas”, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad

“Hice una historia de vida, lo judicial que se encarguen los judiciales y los jueces. Una mujer obnubilada por la fama, el poder, drogada. Lo que se quería buscar era el efecto Maradona, quedó demostrado que Cuba era un centro de orgías, desbordes y excesos donde Maradona pasó los peores momentos de su vida”, indicó Ventura.

“¿Su entorno nunca vio que había una menor de edad, o dos o tres? Hay personas que salieron a pedir disculpas a Mavys, si lo hicieron por algo es”, agregó Ventura, quien alertó que “pueden aparecer más testimonios de menores”.

“Hay grandes hoteles que le tapan todo a los Luis Miguel, a los Cristian Castro, te tapan la ambulancia por el portón de emergencias, las modelos entran por la puerta de atrás y se van por la puerta de emergencia. El poder y la guita tapan todo y también el miedo”, añadió el periodista.

“A mí Maradona me contó otra. ¿Por qué no se habla de Coco Villafañe y lo que pasó con Diego? Forma parte de la historia de Diego, ¿por qué no se puedo contar si es cierto? ¿Acá solo hay que cuidar a dos nenas que ya son mujeres y madres (por Dalma y Giannina) y todos los demás hijos no importan un carajo?”, cerró Ventura.