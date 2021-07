Luis Ventura le puso precio a su extenso archivo: cuántos millones pide

Luis Ventura sorprendió a todos al ponerle una cifra al extenso archivo que posee del espectáculo de su larga trayectoria en el medio.

En "Fantino a la tarde", Américas, al periodista le consultaron sobre las imágenes y documentos que posee de la farándola y los cotizó al aire.

"El día que me jubile voy a poner un aviso clasificado y voy a poner vendo archivo de cinco millones de pesos", precisó seguro Luis.

Y exclamó: "¡Pero que me los paguen! Si pido demasiado no me los van a pagar".

"En dólares, Luis", le dijeron sus compañeros en el piso para que el material no pierda valor comercial.

Y ahí Ventura apuntó enérgico: "No, yo soy argentino, en pesos. No me vengan con AstraZeneca, dame la vacuna de lechuga esa que están haciendo".

¿Conseguirá algún comprador?