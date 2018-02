Luis Ventura: "Ir al canal con Ringo sirvió para hacer llorar a Cora y para conseguirle novia al perro"

El lunes por la tarde, cuando Denise Dumas presentó a Luis Ventura en Infama, el periodista apareció en el estudio con un hermoso perro que, ni bien la vio, fue corriendo a los brazos de Cora Debarbieri. Como ella no podía hablar de la emoción, Ventura aclaró: "Esta historia tiene que ver con el cariño que puede llegar a despertar alguien que se constituye en un hogar, como es en este caso Ringo". Embed PrimiciasYa habló con Luis y contó: "El perro en mi casa lleva más de un año, esto se produce cuando la situación personal de Cora la llevaba a sufrir mucho, trabajaba mucho y tenía muchas horas de trabajo saliendo al aire en AméricaTV, La Red o A24. El animal se quedaba todo el día solo y ella sintió que a Ringo le faltaba presencia humana y de su mamá".

Luis amplió: "El otro día me había ido a una chacra en el Gran Buenos Aires, a pasar Fin de Año y hay unos perros enormes. Hablé con mi hermano mayor y le dejé a Ringo, como los tiempos no me cerraron, en lugar de dejarlo en mi casa lo llevé al canal".