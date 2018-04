Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Victoriano Arenas se consagró campeón de la Primera D el fin de semana de la mano de Luis Ventura como director técnico.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista de "Infama", AméricaTV, quien expresó sobre este logro deportivo.





"Ganamos con autoridad. Ahora vamos a empezar a armar el plantel que se nos viene Huracán por Copa Argentina", lanzó muy metido en lo que viene.

"Imaginate lo que es par mí haber llegado a un club que estaba desafiliado. Había ido a ver un partido de Arenas con El Porvenir y cuando bajo de la platea vino el presidente de Victoriano y él me ofrece ser el técnico. Le pregunté cuándo empiezo y me dijo vení mañana. Así arrancamos. Llegamos y al principio había un equipo muy bajoneado. Tuvimos que hacer entender lo que nosotros queríamos y costó al principio", recordó Luis.





"El equipo por algo estaba donde estaba. Terminamos como pudimos ese año, con un plantel ya armado, y al otro año pudimos armar el plantel que queríamos. Llegamos al reducido y en semifinales nos eliminó Atlas", añadió.







"Este año no dejamos ninguna duda. Faltan tres fechas y le sacamos diez puntos al segundo, tenemos al goleador del campeonato con 19 goles y somos el equipo más goleador. Hicimos una campaña fantástica, apostamos al juego y la pelota, jugamos buen fútbol en una categoría tan dura. Estoy muy contento, muy feliz. Es mucho esfuerzo e inversión, tuve que salir a buscar auspiciantes y sponsors para pagar algunos premios a los muchachos, se hicieron las semilla de la cancha, el vestuario... No es fácil. Acá par ser técnico tenés que hacer acciones sociales porque hay pibes que no morfan sino".





"Nunca se dijo la verdad de mi campaña en El Porvenir: en los primeros dos años lo salvé del descenso y en la tercera me fui yo y el equipo salió quinto, fue la mejor campaña en la C del club. Los que no me querían utilizaron el término que yo descendí y jugué una campaña magnífica sin presupuesto. La jugamos con pibes que pasaban por la vereda de la calle. Al porvenir lo quiero y sé que voy a volver en algún momento pero ahora estoy contento en Victoriano", finalizó Ventura.